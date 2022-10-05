ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri aştı

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa tahminlerinin hafif üzerinde artış gösterdi.

ADP'nin Stanford Digital Economy Lab. işbirliği ile hazırlandığı rapora göre, Eylül ayında özel sektörde istihdam 208 bin arttı. Piyasalarda beklenti 200 bin artış olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın verisi 132 binden 185 bine revize edildi.

İstihdam küçük işletmelerde 58 bin, orta boy işletmelerde 90 bin, büyük boy işletme 60 bin arttı. Üretim sektörünün istihdamı 29 bin azalırken, hizmet sektörünün istihdamı 237 bin yukarı geldi.

Tarım dışı istihdam rakamları Cuma günü açıklanacak.

ADP istihdam verisinin beklentilerden daha iyi gelmesi sonrasında ABD vadeli endekslerinde düşüş hızlandı. Verisi sonrası ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdının getirisi yüzde 3,701'e yükseldi.