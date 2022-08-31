ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektör istihdamı, piyasa tahminlerinin altında artış gösterdi.

ADP'nin Stanford Digital Economy Lab işbirliği ile hazırladığı rapora göre, Ağustos ayında özel sektörde istihdam 132 bin arttı. Piyasalarda beklenti 300 bin artış olacağı yönündeydi.

İstihdam küçük işletmelerde 25 bin, orta boy işletmelerde 53 bin, büyük boy işletme 54 bin arttı. Üretim sektörünün istihdamı 23 bin, hizmet sektörünün istihdamı 110 bin yukarı geldi.

Tarım dışı istihdam rakamları Cuma günü açıklanacak.