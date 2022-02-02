ABD'de özel sektör istihdamı düştü

ABD'de özel sektör istihdamı bir yıldan fazla süre sonra ilk kez omikron etkisiyle düştü.

Bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa tahminlerinden farklı gerçekleşti.

ADP'nin Moody's Analytics işbirliği ile hazırlandığı rapora göre, Aralık özel sektörde istihdam 301 bin azaldı. Piyasalarda beklenti 200 bin artış olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 807 binden 776 bine revize edildi.

İstihdam küçük işletmelerde 144 bin, orta boy işletmelerde 59 bin, büyük boy işletme 98 bin azaldı. Üretim sektörünün istihdamı 27 bin azalırken, hizmet sektörünün istihdamı 274 bin azaldı.

ADP ve Macroeconomic Advisers, istihdam verileri açıklanması öncesinde özel sektörde istihdam büyümesini açıklıyor.

Tarım dışı istihdam rakamları Cuma günü açıklanacak.