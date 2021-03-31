ABD'de özel sektör istihdamı tahminlere yakın arttı

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam tahminlere yakın artış gösterdi.



ADP ve Macroeconomic Advisers tarafından hazırlanan indikatörlere göre, Mart'ta özel sektörde istihdam 517 bin arttı. Piyasalarda beklenti 525 bin artış olacağı yönündeydi.



Bir önceki ayın istihdam rakamı 117 binden 176 bine revize edildi. İstihdam küçük işletmelerde 174 bin, orta boy işletmelerde 188 bin, büyük boy işletme 155 bin arttı.



Üretim sektörünün istihdamı 80 bin, hizmet sektörünün istihdamı