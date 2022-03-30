ABD'de özel sektörde istihdam beklentiler paralelinde arttı

ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics işbirliği ile hazırlandığı rapora göre, Mart ayında özel sektörde istihdam 455 bin arttı. Piyasalarda beklenti 450 bin artış olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 475 binden 486 bine revize edildi.

İstihdam küçük işletmelerde 90 bin, orta boy işletmelerde 188 bin, büyük boy işletme 177 bin arttı. Üretim sektörünün istihdamı 79 bin artarken, hizmet sektörünün istihdamı 377 bin arttı.

ADP ve Macroeconomic Advisers, istihdam verileri açıklanması öncesinde özel sektörde istihdam büyümesini açıklıyor.

Tarım dışı istihdam rakamları Cuma günü açıklanacak.