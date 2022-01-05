ABD'de özel sektörde istihdam beklentilerin üzerinde arttı

ABD'nin bordrolar üzerinden hesaplanan ve istihdam verileri için öncü gösterge olarak kabul edilen özel sektörde istihdam piyasa tahminlerinin üzerinde artış gösterdi.

ADP'nin Moody's Analytics işbirliği ile hazırlandığı rapora göre, Kasım'da özel sektörde istihdam 807 bin arttı. Piyasalarda beklenti 375 bin artış olacağı yönündeydi.

Bir önceki ayın istihdam rakamı 534 binden 505 bine revize edildi.

İstihdam küçük işletmelerde 204 bin, orta boy işletmelerde 214 bin, büyük boy işletme 389 bin arttı. Üretim sektörünün istihdamı 138 bin artarken, hizmet sektörünün istihdamı 669 bin arttı.

ADP ve Macroeconomic Advisers, istihdam verileri açıklanması öncesinde özel sektörde istihdam büyümesini açıklıyor.

Tarım dışı istihdam rakamları Cuma günü açıklanacak.