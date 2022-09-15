ABD'de perakende satışlar beklenmedik şekilde arttı
ABD'de perakende satışlar, beklentilerin aksine artış kaydederek, tüketici talebinin güçlü olmayı sürdürdüğüne işaret etti.
ABD'de perakende satışlar Ağustos ayında yüksek enflasyona rağmen tüketici talebinin güçlü olmaya devam ettiğini gösterdi.
Temmuz ayında yüzde 0,4 azalan ve Ağustos ayında değişim göstermemesi beklenen perakende satışlar yüzde 0,3 büyüdü.
Perakende satışların beklentilerin üzerinde gelmesinde araç satışları etkili oldu. Araç satışları dışarıda bırakıldığında perakende satışlar yüzde 0,3 geriledi. Beklenti yüzde 0,1 artış olacağı yönündeydi.
Araç ve akaryakıt satışları dışarıda bırakıldığında ise Ağustos ayında perakende satışlar yüzde 0,3 arttı.