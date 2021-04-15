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ABD'de perakende satışlar beklenti üstünde arttı

ABD'de perakende satışlar, martta  bir önceki aya göre yüzde 9,8 artarak 619,1 milyar dolara yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD'de perakende satışlar, şubatta aylık yüzde 9,8 artarak piyasa beklentilerini aştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 9,8 artışla 691,1 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artan perakende satışların bu dönemde yüzde 5,9 artması öngörülüyordu.

Perakende satışlarda görülen yıllık değişim ise yüzde 26,9 artış yönünde oldu.