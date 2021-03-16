ABD'de perakende satışlar beklenti üstünde azaldı

ABD'de perakende satışlar, şubatta aylık yüzde 3 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 3 düşüşle 561,7 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde azalan perakende satışların bu dönemde yüzde 0,5 azalması öngörülüyordu.

Perakende satışlarda görülen yıllık değişim ise yüzde 9,5 artış yönünde oldu.

ABD’nin ihracat fiyat endeksi ise şubat ayında aylık yüzde 1,6 ve yıllık yüzde 5,2 arttı. İthalat fiyat endeksindeki değişim ise aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 3 artış oldu.