ABD'de perakende satışlar beklentilere paralel
ABD'de perakende satışlar nisan ayında yüzde 0.9 artışla beklentilere paralel gerçekleşti.
ABD Ticaret Bakanlığı, perakende satışların Nisan ayında %0.9 artış kaydederek beklentilere paralel gerçekleştiğini açıkladı.
Mart ayında %0.5 olarak açıklanan veri ise %1.4 seviyesine revize edildi.
İnşaat malzemeleri, motorlu taşıt ve yedek parça, akaryakıt istasyonları ve gıda hizmetleri hesaba katılmadan hesaplanan çekirdek perakende satışlar aylık oranda %1.0 artış kaydetti.
Ekonomistler, bu verinin %0.5 artışa işaret edeceğini tahmin ediyorlardı.
Otomobil, motosiklet ve yedek parçalarının hariç tutulduğu ancak gıda hizmetlerinin dahil edildiği çekirdek perakende satışlar ise %0.6 artış kaydetti.
Ekonomistler bu kapsamdaki çekirdek perakende satışların %0.4 artış kaydedeceğini tahmin ediyorlardı.