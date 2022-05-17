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ABD'de perakende satışlar beklentilere paralel

ABD'de perakende satışlar nisan ayında yüzde 0.9 artışla​​​​​​​ ​beklentilere paralel gerçekleşti​​​.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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ABD Ticaret Bakanlığı, perakende satışların Nisan ayında %0.9 artış kaydederek ​beklentilere paralel gerçekleştiğini açıkladı.

Mart ayında​ %0.5 olarak açıklanan veri ise %1.4 seviyesine revize edildi.

İnşaat malzemeleri, motorlu taşıt ve yedek parça, akaryakıt istasyonları ve gıda hizmetleri hesaba katılmadan hesaplanan çekirdek perakende satışlar aylık oranda %1.0 artış kaydetti.​

Ekonomistler, bu verinin %0.5 artışa işaret edeceğini tahmin ediyorlardı​.

Otomobil, motosiklet ve yedek parçalarının hariç tutulduğu ancak gıda hizmetlerinin dahil edildiği çekirdek perakende satışlar ise %0.6 artış kaydetti​​​.

Ekonomistler bu kapsamdaki çekirdek perakende satışların %0.4 artış kaydedeceğini tahmin ediyorlardı.