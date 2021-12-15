ABD'de perakende satışlar beklentilerin altında
ABD'de perakende satışlar, kasım ayında yüzde 0.3 artış ile beklentilerin altında kaldı.
ABD Ticaret Bakanlığı, perakende satışların kasım ayında yüzde 0.3 artış kaydederek beklentilerin altında kaldığını açıkladı.
Ekim ayında veri yüzde 1.7 seviyesinden yüzde 1.8 seviyesine revize edilmişti.
Ekonomistler verinin perakende satışların kasım ayında yüzde 0.8 artış kaydettiğine işaret edeceğini tahmin ediyorlardı.
İnşaat malzemeleri, motorlu taşıt ve yedek parça, akaryakıt istasyonları ve gıda hizmetleri hesaba katılmadan hesaplanan çekirdek perakende satışlar aylık oranda yüzde 0.1 geriledi.
Otomobil, motosiklet ve yedek parçalarının hariç tutulduğu ancak gıda hizmetlerinin dahil edildiği çekirdek perakende satışlar ise yüzde 0.3 artış kaydetti.