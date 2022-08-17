ABD'de perakende satışlar beklentilerin altında kaldı

ABD'de perakende satışlar, Temmuz ayında azalan yakıt fiyatlarının petrol istasyonları gelirleri üzerinde baskı oluşturması ile ​​yatay seyrederek​ beklentilerin altında kaldı.

Tüketici harcamalarının iyi seviyede olması ise ekonominin hali hazırda resesyonda olduğuna dair endişelerin yatışmasını sağlayabilir.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı Haziran ayı​ verisi ise yüzde 1.0 seviyesinden yüzde 0.8 seviyesine revize edildi​​.

Ekonomistler perakende satışların Temmuz'da yüzde 0.1 artmasını bekliyordu.

İnşaat malzemeleri, motorlu taşıt ve yedek parça, akaryakıt istasyonları ve gıda hizmetleri hesaba katılmadan hesaplanan çekirdek perakende satışlar aylık oranda yüzde 0.8 artış kaydetti. Ekonomistler bu oranın yüzde 0.6 artış kaydedeceğini tahmin ediyorlardı​.

Otomobil, motosiklet ve yedek parçalarının hariç tutulduğu ancak gıda hizmetlerinin dahil edildiği çekirdek perakende satışlar ise yüzde 0.4 artış kaydetti​​​. Çekirdek perakende satışların yüzde 0.1 düşüş kaydedeceğini tahmin ediliyordu.