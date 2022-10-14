ABD'de perakende satışlar beklentilerin altında​​​​ kaldı



ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı perakende satışlar eylül ayında ​​bir değişim göstermeyerek beklentilerin altında kaldı.

Ekonomistler perakende satışların eylülde yüzde 0.2 artış kaydedeceğini tahmin ediyorlardı.

Ağustos ayı verisi de yüzde 0.3 seviyesinden yüzde 0.4 artış seviyesine revize edildi.

İnşaat malzemeleri, motorlu taşıt ve yedek parça, akaryakıt istasyonları ve gıda hizmetleri hesaba katılmadan hesaplanan çekirdek perakende satışlar aylık oranda yüzde 0.4 artış kaydetti​​. Ekonomistler bu oranın yüzde 0.3 artış kaydedeceğini tahmin ediyorlardı​.

Otomobil, motosiklet ve yedek parçalarının hariç tutulduğu ancak gıda hizmetlerinin dahil edildiği çekirdek perakende satışlar ise yüzde 0.1 artış kaydetti​​​. Ekonomistler bu kapsamdaki çekirdek perakende satışların yüzde 0.1 düşüş kaydedeceğini tahmin ediyorlardı​.