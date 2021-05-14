ABD'de perakende satışlar beklentiyi karşılamadı

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 619,9 milyar dolar oldu. Geçen aya göre değişim göstermeyen veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 1 artış yönündeydi.

COVID-19 salgınının etkileriyle mücadeleye ekonomik destek paketi kapsamında sağlanan nakit yardımlarının etkisiyle perakende satışlar, mart ayında yüzde 10,7 artmıştı.

Perakende satışlar nisanda yıllık bazda ise yüzde 51,2'lik artış kaydetti.

Otomobil ve akaryakıt hariç perakende satışlar nisan ayında yüzde 0,8 geriledi. Bu veride de yüzde 0,3'lük artış bekleniyordu.

Bu dönemde, giyim mağazalarındaki satışlar yüzde 5,1, genel ürün mağazalarındaki satışlar yüzde 4,9, spor, hobi, müzik ürünleri ve kitap satan mağazalardaki satışlar yüzde 3,6 ve akaryakıt istasyonlarındaki satışlar yüzde 1,1 azaldı.

Aynı dönemde yiyecek ve içecek hizmetinin sunulduğu mağazalardaki satışlar yüzde 3, motorlu taşıt parçaları satan mağazalar yüzde 2,9 ve elektronik mağazalarındaki satışlar yüzde 1,2 artış gösterdi.