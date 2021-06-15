ABD'de perakende satışlar üzdü, ÜFE, TÜFE'yi izledi

ABD'de üretici fiyatları nisanda beklentilerin üzerinde artış kaydetti. ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), verisini açıkladı. Buna göre, üretici fiyatları, geçen ay yıllık bazda da yüzde 6,6 artarak, 6,3 puanlık piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Geçen hafta 13 yılın zirvesine çıkan ABD TÜFE verisi de Fed'in üzerindeki baskıları artırmıştı ancak piyasalar enflasyondaki yükselişin geçici olduğu görüşüne daha çok hak vermeye başladı ve dolarda enflasyon verileri sonrası korkulan bir güçlenme şimdilik yaşanmıyor.

ÜFE mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydeden ÜFE'nin yüzde 0,6 artması öngörülüyordu.

Nihai talep malları fiyatları mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,5 artarak toplam büyümenin yaklaşık yüzde 60'ını oluştururken, nihai talep hizmetleri endeksi aynı dönem için yüzde 0,6 arttı. Ayrıca, gıda, enerji ve ticaret hizmetleri hariç nihai talep endeksi mayıs ayında nisan ayına göre bir değişim göstermeyerek aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 5,3 arttı.