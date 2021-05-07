ABD'de perakende zincir mağaza satışları 12 aydır artıyor
ABD'de büyük mağaza zincirlerinin satışları son 12 aydır artışa devam ediyor.
Foreks
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Johnson Redbook'un raporuna göre, ABD'de büyük mağaza zincirlerinin mağaza satışları nisan ayında karşılaştırılabilir verilerle yüzde 32,5 yükseldi. Yeni açılan mağazalarla birlikte toplam satışlar yüzde 34,2 arttı.
Son 3 ay ortalamalarına göre karşılaştırılabilir satışlarda artış yüzde 20,1, toplam satışlarda yüzde 21,9 oldu.
Ülkede karşılaştırılabilir indirimli mağaza satışları 32,5 yükseldi.