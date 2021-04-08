ABD’de piyasa 2022’de faiz artışını fiyatlıyor

Hilal SARI

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi kuruluşların da öngörülerinde vurguladığı üzere, ABD’nin 2021’de küresel büyümenin en parlak noktalarından biri olması bekleniyor. Yeni Başkan Joe Biden’ın dev teşvik ve altyapı harcama planları, aşılamanın birçok ekonomiye göre daha hızlı ilerlemesi ve Kaliforniya gibi eyaletlerde Haziran 2021’de tam bir normale dönüş planlanması iyi haberler olsa da, tüm bu iyi gelişmelerin ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri 2023 ve sonrasında değil daha erken bir tarihte artırmaya başlayabileceği endişelerini yükseltiyor.

Financial Times’da dün yayınlanan bir analizde son piyasa verilerinin işlemcilerin Fed’in faizleri daha önce öngörülenden daha yakın bir gelecekte yükseltebileceği ihtimalini fiyatlamaya başladığı belirtiliyor. Faiz artışı beklentisi ihtimali konusunda çok yakından takip edilen Euro/dolar vadeli işlemleri, şu anda Fed’in faiz artışına 2022’nin sonunda başlamasının beklendiğine işaret ediyor. Vadeli işlemler incelendiğinde bu tarihten sonra 2024’ün ilk aylarına kadar da üç ek ilave faiz artırımı daha olması öngörülüyor. Euro/dolar vadeli işlemlerindeki faiz seyri yaklaşık olarak şöyle: 2022 Aralık’ta 0,50’ye doğru yükseliş, Aralık 2023’te yüzde 1, Aralık 2024’te yüzde 1,5’in üzeri ve Aralık 2024’te yüzde 2 düzeyinin görülmesi.

Görüşe katılmayan analistler de var

Ancak bu bazı analistlere göre işlemcilerin “çok agresif” bir tepki vermesinden kaynaklanıyor ve Fed’in beklenenden erken faiz artırmasının çok olası olmadığı da savunuluyor. Kanada merkezli TD Securities’den faiz stratejistleri piyasaların “erken bir artışı aşırı fiyatladığı” yorumunu yapıyor ve “Fed Eylül 2024’e kadar faiz artırmaz” diyor. Principal Global Investors’dan Başstratejist Seema Shah da şu değerlendirmeyi yapıyor: “Büyüme görünümünün güçlenmesi nedeniyle insanların Fed’in söylediğinden de önce faiz artıracağını fiyatlaması makul ancak 2022 fazla erken.” Faizin en erken 2023’te artırılacağını öngören Shah’a göre Fed, ekonominin aşırı ısınmasına izin vereceğini açık şekilde belirtti. Barclays Yönetici Direktörü Anshul Pradhan da mevcut fiyatlamayı “fazla agresif” buluyor.

Wall Street’te güçlü büyüme rallisi

Küresel hisse piyasaları ise henüz Fed’in faiz artıracağından endişe etmiyor ve Fed’in sözüne daha çok güveniyor.

Wall Street’te S&P 500 Paskalya sonrası ilk işlem gününde yeni rekorla kapanırken, Fed’in son toplantısının dün akşam açıklanan tutanakları öncesinde dün hem Nasdaq hem S&P 500 yükselişle açıldı. Özellikle havayolu şirketleri ve cruise işletmecilerinin hisselerinde yüzde 4’e yaklaşan yükselişler etkili oldu. Ancak Ally Invest Baş Yatırım Stratjeisti Ally Invest, tüm iyi haberlerin hissedeki momentumu güçlendirdiğini fakat yatırımcıların “bir nefes alıp” iyi haberlerin ne kadarının fiyatlandığını ve enflasyon gibi risklerle birlikte tartması gerektiğini söylüyor. CNBC’nin Mad Money sunucusunu Jim Cramer ise önümüzdeki dönemde hisselerde teknoloji ve sağlık hisselerinin daha az rabet göreceğini, sanayi ve banka hisselerine ilginin ise artacağını öngörüyor.

‘Fintek ve big-tech parlak, bankalar zora girecek'

ABD’nin en büyük ve en kârlı bankası JPMorgan Chase &Co’nun CEO’su Jamie Dimon, hissedarlara yazdığı yıllık mektubunda “sektörünün teknoloji tarafından zora gireceği dönemin nihayet gelip çattığını” yazdı. Bankacılık sektörünün “neredeyse her açıdan” çok büyük rekabet tehdidi altında olduğunu belirten Dimon, “Finans teknolojileri ve büyük teknoloji şirketlerinin” zamanı olduğunu söylüyor. Geleneksel bankaların finansal sistemdeki rolünün giderek azaldığına dikkat çeken Dimon, “JPMorgan Chase’in büyüyeceğine ve hissedarlarına iyi bir dönüş sağlayacağına hala emin olsam da, rekabet çok sıkı ve bu nedenle daha hızlı ve daha yaratıcı olmalıyız” diyor. Şirketin önümüzdeki dönemde yeni satınalmalar yapabileceğini ve bu alımların bir kısmının fintek sektöründen olacağını söyleyen Dimon, mektubunda zaten yıllardır dile getirdiği bazı risklerin çoğunun artık gerçekleştiğini aktarıyor:

“Finans teknolojileri şirketleri çok dişli rakipler, kullanımı çok kolay, hızlı ve akıllı ürünler sunuyorlar. Şirketlere ve müşterilere finansman sağlayan, aralarında yatırım fonları ve online platformların da bulunduğu ‘gölge bankalar’ da pazar payını yükseltiyor”. Bu şirketlerin - çok daha az regülasyona tabi olmaları nedeniyle - bankalardan çok daha iyi büyüme performansı sergilediğini belirten Dimon müşterilerin işini online platformlarla kolaylaştırma konusunda finans teknolojilerinin “harika bir iş çıkardığını” da ekledi.