ABD'de sanayi üretimi beklenti altında kaldı

ABD Merkez Bankası (Fed), şubat ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,2 azaldı.

Ocak ayında yüzde 1,1 artan sanayi üretimi için piyasa beklentileri yüzde 0,6 artış yönündeydi.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise şubatta yüzde 75,8’lik beklentinin altında kalarak, 1,7 puan azaldı ve 73,8'e çekildi. Kapasite kullanım oranı ocakta yüzde 75,5 düzeyindeydi.