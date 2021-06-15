ABD'de sanayi üretimi beklentileri aştı

ABD Merkez Bankası (Fed), mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3, bir önceki aya göre ise yüzde 0,8 arttı.

Nisan ayında yüzde 0,1 artan sanayi üretimi için piyasa beklentileri yüzde 0,6 artış yönündeydi.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise mayısta yüzde 75'lik beklentiyi aştı ve yüzde 0,6 artışla yüzde 75,2'ye yükseldi. Kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 74,6 düzeyindeydi.

ABD’de perakende satışlarda ise mayısta aylık beklentilerin üzerinde yüzde 0,7 düşüş görülürken, yeniden açılmalara rağmen tam toparlanamayan sektörün satışları geçen yılın aynı dönemine göre ise - beklentiler doğrultusunda - yüzde 4,8 artış kaydetti.