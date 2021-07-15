ABD'de sanayi üretimi beklentilerin altında kaldı

ABD Merkez Bankası (Fed), haziranayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede sanayi üretimi, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3, bir önceki aya göre ise yüzde 0,8 arttı.

Mayıs ayında yüzde 0,7 artan sanayi üretimi için piyasa beklentileri yüzde 0,7 artış olması yönündeydi.

Ülkede kapasite kullanım oranı da haziranda yüzde 75,6'lık beklentinin altında kaldı ve yüzde 75,4 düzeyine yükseldi. Kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 75,1 düzeyindeydi.