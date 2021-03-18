ABD'de seyahat harcamaları 2020'de yüzde 42 düştü
ABD'de seyahat harcamaları, COVID-19 salgınını kontrol altına alma tedbirlerinin de etkisi ile 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 42 azalarak 492 milyar dolar oldu.
Foreks
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ABD Seyahat Birliği verilerine göre sektörde 2020 yılında doğrudan ve dolaylı istihdam 5,6 milyon azalırken, sektörün toplam ekonomik üretimi 2019'daki 2,6 trilyon dolardan 1,5 trilyon dolara geriledi. Sektörden toplanan vergi gelirleri 2020'de 57 milyar dolar azaldı.
2020 yılında ABD'de havayolu yolcu trafiği yüzde 60,1 azalarak 1984'ten bu yana görülen en düşük seviyeye indi. 2019 yılında 922,6 milyon olan yolcu sayısı 368 milyona düştü.