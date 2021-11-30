ABD'de Şükran Günü haftasında alışveriş yapanların sayısı düştü

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF), Şükran Günü ile başlayan, indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı Efsane Cuma ve cumartesi günü ülke genelindeki küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi ile devam eden ve Siber Pazartesi ile biten Şükran Günü haftasına (Perşembe-Pazartesi) ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, Şükran Günü haftasında alışveriş yapan Amerikalı tüketicilerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,5 azalarak 186,4 milyondan 179,8 milyona indi.

Bu yıl fiziki olarak mağazalardan alışveriş yapanların sayısındaki artış dikkati çekti. Alışveriş için mağazaları tercih edenlerin sayısı, COVID-19 salgınına yönelik önlemlerin yoğun şekilde uygulandığı geçen yıla göre yüzde 13,7 artarak 104,9 milyona çıktı.

İnternetten alışveriş yapanların sayısı ise yüzde 12,1 azalışla 127,8 milyona düştü.

Efsane Cuma, en çok alışverişin yapıldığı gün olurken, bu günde 88 milyon kişi internet üzerinden, 66,5 milyon kişi mağazalarda alışverişini yaptı. Şükran Günü haftasında alışveriş yapanlar ortalama 301,27 dolar harcadı. Tüketicilerin ortalama harcama tutarı 2020'nin aynı döneminde 311,75 dolar olmuştu.

Öte yandan Adobe Analytics'in verileri, Efsane Cuma ve Siber Pazartesi'nde çevrim içi harcamaların ilk kez düşüş gösterdiğini ortaya koydu.

Buna göre, Efsane Cuma'da çevrim içi alışveriş yapanların harcama tutarı 8,9 milyar dolar oldu. Bu tutar, 2020'de 9 milyar dolar seviyelerindeydi.

Siber Pazartesi'nde de çevrim içi satışlar yıllık yüzde 1,4 azalışla 10,7 milyar dolara geriledi.