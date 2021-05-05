“ABD'de tam istihdama ulaşılması birkaç yıl alabilir”

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, istihdam piyasasında tam toparlanmaya ulaşıldığında ve enflasyon Fed'in hedefine geri geldiğinde para politikasını normalleştirmeyi planladığını ancak hala 8 milyon ABD’linin hala işlerine geri dönemediklerini söyledi.



"Bu insanların yeniden çalışmak istediklerini öngörüyorum" diyen Kashkari, "Tam istihdamın başarılması, bu insanların işgücü piyasasına dönmelerinin birkaç yıl alabileceğini öngörüyoruz" dedi.



Enflasyonun sürpriz yapması halinde Fed'in güçlü araçlara sahip olduğunu belirten Kashkari, yeni harcamaların finansmanı için vergilerin artırılması halinde bunun enflasyonist olmayacağını savundu. Kashkari, "Şu ana kadarki mali paketlerin enflasyon yaratacağından endişeli değilim. İş gücü piyasası toparlandığında ve enflasyon hedefe geri döndüğünde para politikası normalleşecek" ifadelerini kullandı.