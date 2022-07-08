ABD'de tarım dışı istihdam artışı beklenenden güçlü

ABD'de 270 bin artması beklenen tarım dışı istihdam, haziranda 384 bin artış gösterdi. Tarım dışı istihdam artışına en büyük katkı profesyonel ve ticari hizmetlerde, eğlence ve turizm sektöründe meydana gelen iş kazanımlarından geldi. Haziran ayında özel sektör istihdamı 381 bin olarak açıklandı. Veriye ilişkin beklenti 240 bin artış gelmesi yönündeydi. Bu arada tarım dışı istihdam Mayıs'ta 384 bin, Nisan'da 368 bin olarak revize edildi.

İşsizlik 4 aydır değişmiyor

Bu dönemde beklentilerle paralel seyreden ve 4 aydır değişim göstermeyen işsizlik oranı, Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyede kalmaya devam etti.

Ülkedeki işsiz sayısı, haziranda 38 bin kişi azalarak 5 milyon 912 bin kişi oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,1 puan azalışla yüzde 62,2 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde 34,5 olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,3 artarak 32,08 dolara çıktı.

Piyasa beklentileriyle paralel seyir izleyen ortalama saatlik kazançtaki aylık artış, mayısta yüzde 0,4 olarak kaydedilmişti.

ABD'de işsizlik oranı salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,8'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.



Veri resesyonu yansıtmaktan uzak



Analistler, devam eden istihdam artışı ve salgın öncesi seviyelerine yakın seyreden işsizlik oranının iş gücü piyasasının gücüne işaret ettiğini ve resesyon korkularına meydan okuduğunu belirtti.

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı, istihdam verilerinin resesyonu yansıtmaktan uzak olduğunu belirterek, "Parasal sıkılaşmanın devamını destekleyici; ancak hala bu ay sonrası artırım boyutuna yönelik belirsizlikler korunuyor" değerlendirmesini yaptı.

Saat 15:45 itibariyle;

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