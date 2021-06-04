ABD’de tarım dışı istihdam beklenti altında

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, tarım dışı istihdam mayısta 559 bin kişi artarak beklenti olan 650 bin kişinin altında kaldı. Nisan ayında tarım dışı istihdam 278 bin kişi artmıştı.

ABD'de nisan ayı işsizlik oranı yüzde 5,8 ile beklenti olan yüzde 5,9'un hafif altında gerçekleşti. İşsizlik oranı nisan ayında yüzde 6,1 düzeyindeydi.

İşgücüne katılım oranı mayıs ayında yüzde 64,6 olurken, saatlik ortalama kazançlar yüzde 0,5 arttı.

Dolar endeksi veri sonrası 90,50 düzeylerinden 90,30 bandına doğru çekildi.