ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, tarım dışı istihdam haziranda 559 bin kişi artarak beklenti olan 650 bin kişinin altında kaldı. Tarım dışı istihdam mayıs ayında 583 bin kişi artmıştı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre ağırlama, konaklama, özel eğitim, perakende ticaret ve diğer hizmet sektörlerinde kayda değer istihdam artışı yaşandı.

Tarım dışı istihdam Nisan 2020'den bu yana 15,6 milyon arttı, ancak hala pandemi öncesinin 6,8 milyon, yüzde 4,4 altında.

ABD'de haziran ayı işsizlik oranı yüzde 5,9 ile beklenti olan yüzde 5,8'i hafif üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı mayıs ayında yüzde 5,8 düzeyindeydi.

İstihdam artışına rağmen işsiz sayısı 9,5 milyon civarında kalmaya devam etti. İş gücüne katılım oranı da Haziran'da son 1 yıldaki yüzde

61,4-61,7 aralığındaki dalgalanmasını sürdürerek yüzde 61,6 seviyesinde gerçekleşti. İş gücüne katılım oranı COVID salgını öncesinde, Şubat 2020'de yüzde 63,3 seviyesindeydi.

İşgücüne katılım oranı haziran ayında yüzde 61,6 olurken, saatlik ortalama kazançlar yüzde 3,6 arttı.

ABD'de yayımlanan istihdam raporunun ardından euro/dolar paritesi 1,1850'ye yükseldi

Altının ons fiyatı, ABD'nin istihdam verilerinin ardından 1.777-1.794 dolar bandında dalgalandı ve 1.789 dolar seviyesinde dengelendi