ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında 467 bin artarak beklentileri aştı. Ekonomistlerin veriye ilişkin beklentisi 125 bin artış yönündeydi.

Geçtiğimiz ay 199 bin olarak açıklanan veri 510 bin seviyesine revize edildi. İş gücüne katılım ocak ayında yüzde 61.9 seviyesinden yüzde 62.2 seviyesine yükseldi.​

İşsizlik yüzde 4'e yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayı işsizlik oranının yüzde 4 seviyesine yükseldiğini açıkladı.​​ Geçtiğimiz ay işsizlik oranı yüzde 3.9​​ olarak açıklanmıştı.

ABD'de ortalama saatlik ücretler de ocak ayında yüzde 0.7 seviyesine yükseldi. Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0.5 artacağı yönündeydi.

Ortalama saatlik ücretlerdeki yıllık artış önceki ayki yüzde 5 seviyesinden yüzde 5.7 seviyesine yükseldi.

Beyaz Saray uyarmıştı

Diğer yandan Beyaz Saray yönetimi, verilerin zayıf geleceği uyarısında bulunmuştu.

Öncü göstergelerden biri olan özel sektör istihdam verisi de zayıf gelebileceği yönünde sinyal vermişti.

ABD'de özel sektör istihdamı bir yıldan fazla süre sonra ilk kez beklentilerin aksine düşüş kaydetmişti.