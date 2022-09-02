ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklentileri aşarken, işsizlik oranı da yükseliş kaydetti. Açıklanan veriler, enflasyon, faiz artışı ve resesyon tartışmalarının yaşandığı ortamda istihdam piyasasının sağlıklı şekilde büyümeye devam ettiğine işaret etti.

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tarım dışı istihdam Ağustos'ta 315 bin arttı, işsizlik oranı yüzde 3,7'ye yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi verinin 300 bin civarında gelmesi yönündeydi.

Geçen ay güçlü artış kaydeden ve 528 bin olarak açıklanan veri, 526 bine revize edildi.

Tahminlerin üzerinde gelen Ağustos rakamları, birçok sektörde geniş tabanlı işe alımlara işaret etti.

Tarım dışı istihdam açısından zayıf bir ay görülen Ağustos verisi, Şubat 2020'deki pandemi öncesi seviyesinin üzerinde kaydedildi.

İş gücüne katılım Ağustos ayında yüzde 62.1 seviyesinden yüzde 62.4 seviyesine yükseldi.​ İşsizlik oranı yüzde 3.7 seviyesine yükseldi.​​ Geçtiğimiz ay işsizlik oranı yüzde 3.5​​ olarak açıklanmıştı.

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası dolar zayıflarken, ons altın fiyatı 1.715 doların üzerini test etti.