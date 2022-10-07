ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında tarım dışı istihdam 263 bin artışla beklentilerin üzerinde geldi. 250 bin civarında gelmesi beklenen tarım dışı istihdam, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Buna rağmen eylül rakamları, 2010'lu yıllarda ortalama 167 bin civarında olan istidam artışına göre sıkı bir iş gücü piyasasına işaret etti.

Tarım dışı istihdam verisi ağustos ayı için 315 bin seviyesinde bırakılırken, temmuz ayı için 526 bin seviyesinden 537 bine ve Haziran ayı için 293 binden 424 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 288 bin ile piyasa beklentisi olan 265 binin hafif üzerine çıktı. Kamuda istihdamında ise 25 bin düşüş açıklandı.

İstihdam imalat sektöründe 22 bin, inşaat sektöründe 19 bin, madencilik sektöründe 3 bin yukarı geldi.

İşsizlik oranında beklenmedik gerileme

Aynı ayda işsizlik oranı beklenmedik bir şekilde yüzde 3,5 seviyesinde geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,7 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 7,0'den yüzde 6,7'ye indi.

ABD Merkez Bankası(Fed), son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl için yüzde 3,8, gelecek yıl için yüzde 4,4, 2024 için yüzde 4,4 ve 2025 yılı için yüzde 4,3 olarak tahmin etti. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4,0 seviyesinde bulunuyor.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,31, yıllık yüzde 4,98 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 5,1 artış olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati ise değişmeyerek 34,5 saat oldu.

Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 62,4'ten yüzde 62,3'e indi.

ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında altın 1.701,68 dolar/ons seviyesini gördü. Verisi sonrası ABD vadeli endeksleri eksiye dönerken, Euro 0,97507 dolar seviyesine kadar geriledi.