ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı
ABD'de tarım dışı istihdam büyümesi ocak ayında 49,000 ile beklentilerin altında arttı.
Reuters
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ABD'de tarım dışı istihdam büyümesi ocak ayında 49,000 ile beklentilerin altında arttı. Aralık'taki tarımdışı istihdamdaki azalış ise 140,000'den 227,000'e revize edildi.
Reuters anketine katılan ekonomistler tarım dışı istihdamın ocakta 50,000 artmasını bekliyorlardı.
Öte yandan, ocakta işsizlik oranı Aralık'taki %6.7 seviyesinden %6.3'e indi. Ekonomistler işsizliğin Ocak ayında %6.7'de sabit kalmasını bekliyorlardı.