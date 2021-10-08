Küresel piyasaların bugün yakından izlediği veri en önemli olan ABD'de tarım dışı istihdam beklentilerin çok altında kaldı. ABD Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen ay tarım dışı istihdam 194 bin olarak açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 500 bin geleceği yönündeydi. Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi 235 bin seviyesinden 366 bin seviyesine revize edildi. Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 61,7'den yüzde 61,6'ya indi.

ABD'de işsizlik oranı: Yüzde 4,8

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 4.8'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 5,2'den yüzde 5,1'ye ineceği yönündeydi. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,8'den yüzde 8,5'e indi.

Fed'in son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4,8, 2022 için yüzde 3,8, 2023 için yüzde 3,5, 2024 için yüzde 3,5 ve uzun dönem için yüzde 4 olarak açıklanmıştı.

İmalat sektöründe istihdam 26 bin, özel sektörde istihdam 317 bin artarken, kamuda istihdam 123 bin geriledi. Piyasa beklentisi imalat sektöründe 25 bin, özel sektörde 455 bin istihdam artışı olacağı yönündeydi.

Haftalık ortalama çalışma saati 0,2 saat artışla 34,8 oldu. Piyasa beklentisi çalışma saatinin 34,7 olarak kalacağı yönündeydi.

Saatlik kazançlar 0,19 dolar artışla 30,85 dolar olarak açıklandı. Saatlik kazançlarda aylık artış yüzde yüzde 0,62, yıllık artış yüzde 4,58 olarak gerçekleşti. Piyasalarda beklenti aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 4,6 artış olacağı şeklindeydi.