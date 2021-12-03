ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam kasımda 210 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında kalan ve 11 ayın en düşük seviyesine gerileyen tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 550 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam artışının en fazla görüldüğü sektörler, profesyonel ve iş hizmetleri, ulaştırma ve depolama, inşaat ile imalat oldu. Perakende ticarette ise istihdam azalış kaydetti.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin eylül ve ekim ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, eylülde tarım dışı istihdamdaki artış 312 binden 379 bine yükseltilirken, ekim ayı verisindeki artış 531 binden 546 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranı beklenenden fazla düştü

ABD'de işsizlik oranı ise kasımda 0,4 puan azalarak yüzde 4,2'ye geriledi.

Bu dönemde beklenenden fazla düşüş gösteren ve Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye inen işsizlik oranının, yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik oranı, ekimde yüzde 4,6 olmuştu.

Ülkedeki işsiz sayısı, kasımda 542 bin kişi azalarak 6,9 milyona indi. İş gücüne katılım oranı ise kasımda 0,2 puan artışla yüzde 61,8'e çıkarak Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Haftalık ortalama çalışma saati kasımda 34,8'e tırmanırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç kasımda 31,03 dolara yükseldi.

ABD'de işsizlik oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,8'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, istihdam artışındaki yavaşlamanın, Kovid-19 salgınında yeni varyantların yarattığı belirsizliklerle de karşı karşıya kalan toparlanmayı gölgelediğini, işverenlerin çalışanları işe alma ve işte tutma konusunda zorluk yaşamaya devam ettiğini belirtti.