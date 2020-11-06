ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

06 Kasım 2020

ABD'de ekim ayında tarım dışı istihdam 638 bin kişi arttı. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi, ekimde 600 bin kişi artması yönündeydi.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Açıklanan verilere göre ülkede işsizlik oranı yüzde 6,9, işgücüne katılım oranı ise yüzde 61,7 oldu.

Bu dönemde istihdam artışının en çok görüldüğü sektörler, eğlence ve konaklama, profesyonel ve ticari hizmetler, perakende ticaret ile inşaat oldu. Kamudaki istihdam ise bu dönemde azalış gösterdi.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin ağustos ve eylül ayı verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, ağustosta tarım dışı istihdamdaki artış 1,48 milyondan 1,49 milyona, eylül ayı verisindeki artış ise 661 binden 672 bine revize edildi.