ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

ABD'de ekim ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam ekim ayında 531 bin arttı.

ABD Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen ay tarım dışı istihdam artışı 531 bin olarak açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 450 bin artacağı yönündeydi.

Eylül ayı tarım dışı istihdam artışı 194 bin seviyesinden 312 bin seviyesine revize edildi.

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 4.6'ya geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye ineceği yönündeydi. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 8,5'ten yüzde 8,3'e indi.

Fed'in son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4,8, 2022 için yüzde 3,8, 2023 için yüzde 3,5, 2024 için yüzde 3,5 ve uzun dönem için yüzde 4,0 olarak açıklanmıştı.

İmalat sektöründe istihdam 60 bin, özel sektörde istihdam 604 bin artarken, kamuda istihdam 73 bin geriledi. Piyasa beklentisi imalat sektöründe 27 bin, özel sektörde 400 bin istihdam artışı olacağı yönündeydi.

Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 61,6 olarak kaldı.

Dolar Endeksi ise ABD Tarım Dışı İstihdam verisi sonrasında 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı