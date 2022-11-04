ABD'de tarım dışı istihdam tahminleri aştı

Haftanın son işlem gününde piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam, ekim ayında 261 bin ile beklentilerin oldukça üzerinde geldi. İşsizlik oranı da yüzde 3,7'ye yükseldi.

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tarım dışı istihdam ekim ayında 261 binle tahminlerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Bu rakam Aralık 2020'den bu yana en zayıf yükseliş olarak kaydedildi. Ekim ayı rakamları ABD'de işgücü piyasasının yavaşlamasına rağmen güçlü kalmaya devam ettiğine işaret etti.

Veriye ilişkin beklenti 200 bin artış göstermesi yönündeydi.

Özel sektörün istihdamı 233 bin ile piyasa beklentisi olan 200 binin üzerine çıktı. Kamu istihdamında ise 28 bin artış açıklandı. İstihdam imalat sektöründe 32 bin, inşaat sektöründe bin yukarı gelirken, madencilik sektöründe değişmedi.

Tarım dışı istihdam verisi eylül ayı için de 263 binden 315 bine revize edildi.

İşsizlik oranında beklenmedik yükseliş

Aynı ayda işsizlik oranı beklenmedik bir şekilde yüzde 3,7 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,5 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 6,7'den yüzde 6,8'e çıktı.

ABD Merkez Bankası(Fed), son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl için yüzde 3,8, gelecek yıl için yüzde 4,4, 2024 için yüzde 4,4 ve 2025 yılı için yüzde 4,3 olarak tahmin etti. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4,0 seviyesinde bulunuyor.

Saatlik kazançlar arttı

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,37, yıllık yüzde 4,73 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,71 artış olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati ise değişmeyerek, beklendiği gibi 34,5 saat oldu.

Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 62,3'ten yüzde 62,2'ye indi.

Aylık istihdam artışı ise 2022 yılı boyunca ortalama 407 bine ulaştı. Bu veri, 2021'de aylık 562 bin civarında kaydedilmişti.

Tarım dışı istihdamın öncü göstergelerinden olan özel sektör istihdamı beklentilerden yüksek gelmişti. İşsizlik maaşı başvuruları da azalma kaydetmişti.