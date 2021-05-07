ABD’de tarım dışı istihdam zayıf geldi

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, tarım dışı istihdam nisanda 266 bin kişi artarak beklenti olan 978 bin kişinin altında kaldı. Mart ayında tarım dışı istihdamı 770 bin kişi artmıştı.

ABD'de nisan ayı işsizlik oranı yüzde 6,1 ile beklenti olan yüzde 5,8'in üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı mart ayında yüzde 6 düzeyindeydi.

İşgücüne katılım oranı nisan ayında yüzde 61,7 olurken, saatlik ortalama kazançlar yüzde 0,7 arttı.

Beklentilerin çok altında gelen verinin açıklanması ardından, dolar endeksi yüzde 0,5 düşüşle 90,91 puana gerilerken, ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 1,50'nin altına kadar geriledikten sonra 1,50 düzeyine döndü.