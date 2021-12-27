ABD'de tatil sezonu perakende satışlar yüzde 8,5 büyüdü
ABD'de tatil sezonunda perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 arttı.
ABD'de 1 Kasım-24 Aralık dönemini kapsayan tatil sezonunda perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 arttı.
Mastercard'ın Spending Pulse raporuna göre, tatil sezonunda e-ticaret satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 büyüdü.
Fiziki mağazalarda satışlar 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,1 arttı.
E-ticaret satışları bu yıl perakende satışların yüzde 20,9'unu oluşturdular.
Mücevher satışlarının yüzde 32 arttığı tatil sezonunda, elektronik satışları yüzde 16,2 büyüdü.