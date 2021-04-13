ABD'de TÜFE martta yüzde 0,6 yükseldi
ABD'de tüketici fiyatları aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 2,6 yükselerek beklentileri aştı.
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ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini açıkladı.
Buna göre, ABD'de mart ayında tüketici fiyatları aylık bazda beklenti olan yüzde 0,5’in hafif üzerinde, yüzde 0,6 artarken, yıllık değişim yüzde 2,5’lik beklentiyi aşarak yüzde 2,6 oldu.
Çekirdek tüketici fiyatları martta, aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 1,6 yükseldi.
Mart ayında aylık enerji fiyatları yüzde 5 artış gösterirken, gıda fiyatları yüzde 0,1 yükseldi.