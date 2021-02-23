ABD'de tüketici güveni 3 ayın zirvesinde

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, şubatta aylık 2,4 puan artışla 91,3 seviyesine çıkarak 3 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin şubat ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, şubatta geçen aya kıyasla 2,4 puan artarak 91,3'e yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen tüketici güveninin 90 değerini alması tahmin ediliyordu. Şubatta 3 ayın en yüksek seviyesine çıkan tüketici güveni, ocakta ise 88,9 değerini almıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, şubatta 6,5 puan artışla 92 seviyesine çıktı.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 0,4 puan azalarak 90,8 değerine geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketicilerin genel olarak gelecek aylardaki görünüme ilişkin temkinli bir şekilde iyimser olmaya devam ettiğini ifade etti.