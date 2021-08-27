ABD'de tüketici güveni ağustosta en düşük seviyeye indi

Michigan Üniversitesi, verilerine göre tüketici güveni ağustosta bir önceki aya kıyasla 10,9 puan azalarak 70,3 değerine geriledi. Ağustos ayına ait öncü veri 70,2 olarak açıklanmıştı.

Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen endekse ilişkin piyasa beklentisi ise 70,7 olması yönündeydi. Tüketici güven endeksi, temmuzda ise 81,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık 6 puan azalarak 78,5'e indi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 13,9 puanlık azalışla 65,1'e geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, ağustos ayının ilk yarısında kaydedilen tüketici güvenindeki çöküşün boyutunda ay sonunda bir azalma olmadığını kaydetti.