ABD'de tüketici güveni aşağı yönlü revize edildi

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güveni, ocakta geçen aya kıyasla 3,4 puan azalarak 67,2 değerine düştü.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken ocak ayına ait öncü veri 68,8 olarak açıklanmıştı.

Tüketici güven endeksi, geçen yıl aralıkta ise 70,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ocakta aylık bazda 2,2 puan azalarak 72'ye geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 4,2 puanlık azalışla 64,1'e indi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, tüketici güveninin ocak ayı boyunca düştüğünü ve Kasım 2011'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

COVID-19 salgınında Delta ve Omicron varyantları ile yükselen enflasyona ilişkin endişelerin tüketici güvenini etkilediğine dikkati çeken Curtin, hükümetin ekonomik politikalarına genel güvenin de 2014'ten bu yana en düşük seviyesinde olduğunu kaydetti.