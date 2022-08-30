ABD'de tüketici güveni beklentilerin üzerinde arttı

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin ağustos ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla 7,9 puan artarak 103,2'ye çıktı.

Bu dönemde beklenenden fazla yükseliş gösteren tüketici güveninin 97,9 değerini alması tahmin ediliyordu. Tüketici güveni, temmuzda 95,3 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, ağustosta 5,7 puan artışla 145,4 seviyesine yükseldi.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 9,5 puan artarak 75,1 değerine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, üç aylık düşüşün ardından tüketici güveninin ağustosta arttığını belirtti.

Mevcut durum endeksinin mart ayından bu yana ilk kez artış kaydettiğine işaret eden Franco, beklentiler endeksinin de aynı şekilde temmuz ayında kaydettiği 9 yılın en düşük seviyesinden yükseldiğini ancak 80 değerinin altında kalmasının resesyon risklerinin devam ettiğini gösterdiğini aktardı. Franco, enflasyonla ilgili endişelerin gerilemeye devam ettiğini ancak yüksek seyrettiğini ifade etti.