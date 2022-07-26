ABD'de tüketici güveni düşüşünü sürdürdü

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya kıyasla 2,7 puan azalarak 95,7'ye düştü. Tüketici güveninin bu dönemde 97,2 değerini alması tahmin ediliyordu.

Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen tüketici güveni, haziranda 98,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD'de mevcut durum endeksi, temmuzda 5,9 puan azalışla 141,3 seviyesine indi. Beklentiler endeksi ise aynı dönemde 0,5 puan azalarak 65,3 değerine geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin art arda üç ay düşüş gösterdiğini belirtti.

Tüketici güvenindeki düşüşün temel nedeninin mevcut durum endeksindeki azalış olduğuna işaret eden Franco, bunun üçüncü çeyreğin başında büyümenin yavaşladığına dair bir işaret olduğunu aktardı.

Franco, beklentiler endeksinin nispeten yatay bir seyir izlediğini ancak bunun da resesyon risklerinin devam ettiğini gösterdiğini kaydetti.

Enflasyonla ilgili endişelerin, özellikle artan benzin ve gıda fiyatlarının tüketiciler üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini vurgulayan Franco, "İleriye bakıldığında, enflasyon ve ilave faiz artışlarının gelecek altı ay boyunca tüketici harcamaları ve ekonomik büyüme için güçlü ters rüzgarlar oluşturmaya devam etmesi muhtemel." değerlendirmesinde bulundu.