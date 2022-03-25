ABD'de tüketici güveni en düşük seviyesini gördü

Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı. ABD'de tüketici güveni, martta geçen aya kıyasla 3,4 puan azalarak 59,4 değerine düştü. Veri aşağı yönlü revize edilirken mart ayına ait öncü veri 59,7 olarak açıklanmıştı.

Ülkede Ağustos 2011'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen tüketici güven endeksi, şubatta ise 62,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, martta aylık bazda 1 puan azalarak 67,2'ye geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 5,1 puanlık azalışla 54,3'e indi.

Başekonomist Richard Curtin, artan karamsarlığın başlıca nedeninin enflasyon olduğunu belirtti. Daha fazla tüketicinin artan enflasyon nedeniyle düşen yaşam standartlarından bahsettiğine işaret eden Curtin, tüketicilerin yarısının mevcut politikaları olumsuz olarak değerlendirdiğini aktardı.