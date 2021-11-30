ABD'de tüketici güveni kasımda beklenenden fazla düştü
ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 2,1 düşüşle 109,5 seviyesine geriledi.
Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin kasım ayı verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi, kasımda geçen aya kıyasla 2,1 puan azalarak 109,5'e indi.
Beklenenden fazla düşüş gösteren tüketici güveninin, 111 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güveni, ekimde 111,6 değerini almıştı.
Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, kasımda 3 puan azalışla 142,5 seviyesine geriledi. Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 1,4 azalarak 87,6 değerine düştü.