ABD'de tüketici güveni pandemi zirvesinde

ABD'de tüketici güveni koronavirüs salgını ile ilgili tedbirlerin başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Amerikalı tüketicilerin geleceğe yönelik değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik gidişata yönelik olumlu sinyaller verdi.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi, haziranda geçen aya kıyasla 7,3 puan artarak 127,3’e yükseldi.

Veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda 119 olması yönündeydi. Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine çıkan tüketici güveni, mayısta ise 120 değerine ulaşmıştı. Endeks, haziranda 9 puan artarak 157,7 değerine çıktı. Mevcut durum endeksi ise aynı dönemde 6,1 puan artışla 107 seviyesine yükseldi.

Uzmanlar, ABD’de, tüketici güveninin gelecek aylarda artmaya devam etmesi beklediklerini ifade ederek, bu artışın da ekonomik faaliyetlerinin 70'ini oluşturan tüketici harcamalarına daha fazla destek sağlayacağını belirtti.