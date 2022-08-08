ABD'de tüketici kredileri beklenti üzeri arttı

ABD'de tüketici kredilerinde artış Haziran ayında piyasa beklentilerinin üzerinde geldi.

ABD Merkez Bankası(Fed) tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında tüketici kredileri 40,15 milyar dolar arttı. Beklenti 27 milyar dolar artış olacağı yönündeydi.

Krediler Mayıs ayında 22,35 milyar dolar artış göstermişti.

Aynı ayda çevrilebilir krediler 14,8 milyar dolar, çevrilebilir olmayan krediler ise 25,4 milyon dolar artış gösterdi.

Tüketici kredilerinde yıllık artış oranı yüzde 10,5 olurken, çevrilebilir kredilerde yüzde 16,0, çevrilebilir olmayan kredilerde ise yüzde 8,8 oldu.