ABD'de tüketici kredileri martta beklenenden fazla arttı

ABD Merkez Bankası (Fed) verilerine göre, tüketici kredileri martta aylık 25,8 milyar dolar artarak 4,24 trilyon dolar oldu. Piyasa beklentisi tüketici kredilerinin bu ayda 20 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredilerinde şubat ayında yaşanan artış ise 26,13 milyar dolara revize edildi.

Bu dönemde, kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık 6,4 milyar dolar artarken, ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan krediler 19,5 milyar dolar arttı.

Tüketici kredileri, martta yıllık bazda ise yüzde 7,4'lük artış gösterdi. Söz konusu veri şubatta yüzde 7,5 artmıştı.

Bu dönemde devir yapan krediler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarken, devir yapmayan krediler yüzde 7,2'lik artış gösterdi.

Tüketici kredileri yılın ilk çeyreğinde mevsimsellikten arındırılmış olarak yıllık yüzde 5,1 oranında arttı. Devir yapan borçlar ilk çeyrekte yüzde 2,4 artarken, devir yapmayan krediler yüzde 5,9 yükseldi.