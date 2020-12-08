ABD'de tüketici kredilerinde artış ekim'e beklentilerin çok altında kaldı

ABD'de tüketici kredilerinde artış ekim ayında beklentilerin çok altında kaldı. 16 milyar dolar artması beklenen tüketici kredileri sadece 7,23 milyar dolar arttı.

Krediler eylül ayında 15,03 milyar dolar ve 2019 Ekim ayında 16,21 milyar dolar artmıştı.

Çevrilebilir krediler ekim ayında 5,46 milyar dolar azalırken, çevrilebilir olmayan kredilerde artış 12,69 milyar dolar oldu.