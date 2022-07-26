ABD'de ulusal konut fiyatları yüzde 19,7 arttı

S&P CoreLogic Case-Shiller, mayıs ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,7 arttı.

Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlamaya devam ettiğine işaret eden endeks, nisanda yıllık bazda yüzde 20,6'lık artış göstermişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise mayısta yıllık bazda yüzde 20,5 arttı. Piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşen verinin bu dönemde yüzde 20,6 artması bekleniyordu. Endeks, nisanda yüzde 21,2'lik artış kaydetmişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 36,1 ile Tampa, yüzde 34 ile Miami ve yüzde 30,8 ile Dallas oldu.

Analistler, konut kredisi (mortgage) faiz oranlarındaki artış ve yüksek enflasyonla konut piyasasının soğuduğunu ve konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını belirtti.